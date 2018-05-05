سامى مغاورى يواصل تصوير فيلم «أضحك كركر»

يواصل الفنان سامي مغاوري تصوير فيلمه السينمائي المقبل "أضحك كركر" الذي كان يحمل اسم "ويزو سكول" لنجمة مسرح مصر دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو"، والمحتمل طرحه بعيد الفطر المقبل.



وقال "مغاوري"، في تصريح لـ"الدستور" إنه لم يتبقى له سوى مشهد واحد حتى ينتهي من تصوير مشاهده ضمن أحداث الفيلم بالكامل، مشيرًا إلى يجسد دور والد "ويزو" في إطار كوميدي بحت.



وفي السياق ذاته؛ أضاف أنه يسعى للانتهاء من أعماله الفنية سواء بالسينما أو التلفزيون قبل حلول الشهر الكريم، متمنيًا أن أدواره بكل الأعمال التي ستعرض تنال إعجاب متابعيه.



والفيلم يعد أولى بطولات"ويزو" السينمائية المطلقة، ويشارك في بطولته كل من، عمر خورشيد وسامي مغاوري وعلا رامي وعبد الباسط حمودة ونجوم مسرح مصر وسارة عبد الفتاح وإبراهيم وبشوي، من تأليف مصطفى السبكي ومن إخراج علي رجب وإنتاج شركة "باخوس فيلم".