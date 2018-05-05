اليوم.. نظر دعوى إعادة أمين شرطة لعمله

تنظر المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، اليوم السبت، دعوى، تطالب بإلزام وزير الداخلية بتنفيذ حكم إعادة أمين شرطة لعمله بشئون العاملين بالوزارة وإلغاء قرار نقله لمحافظة القاهرة.



وأقام الدعوى خالد على المحامى، وكيلا عن أمين الشرطة نصر محمد، وشملت مطالبه، إلزام الوزارة بتعويض موكله عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت به.



واختصمت الدعوى وزير الداخلية، ومحافظ القاهرة ووزير المالية بصفتهم القانونية، وذكرت أنه صدر قرار بالمخالفة للقانون بنقل الطاعن من عمله بوزارة الداخلية لمحافظة القاهرة، وصدر حكم لصالحه بإلغاء القرار إلا أنه لم يتم تنفيذ الحكم.

