أول تعليق لمنتج مسلسل ياسر جلال عقب حريق ديكورات «رحيم»

علق المنتج ريمون مقار، على الحريق الذي نشب في استديوهات كينج توت، التي يتم في تصوير مسلسل "رحيم"، الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال ويعرض في رمضان المقبل.



وقال ريمون مقار، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي: «الحمد الله ربنا ستر وأن شاء الله خير وكل اللى يجيبه ربنا خير الحمد الله"، فيما استعان فريق إنتاج العمل بقوة الحماية المدنية من أجل اطفاء الحريق.



والمسلسل يقوم ببطولته بجانب ياسر جلال، كل من، محمد رياض نور اللبنانية وهو من إخراج محمد سلامة.