حسن المبروك خلال «العربى الإفريقى الدولى للاستثمار»: «مصر قلب الأمة العربية»

قال الشيخ حسن المبروك، رئيس إحدى شركات الطيران الليبية، إن مصر أم الدنيا، ونهنئها بتحقيق الأمن والاستقرار، التي هي بحاحة إليه لتحقيق المزيد من الإنجازات، على الصعيد الأمني والسياسي والاقتصادي، قائلا: «مصر هي أرض العروبة والكنانة ونحن فخورين بمصر وشعبها وتحيا مصر أرض الأمن والأمان قلب الأمة العربية».



كانت فعاليات المؤتمر التحضيري لـ"العربي الإفريقي الدولي للاستثمار"، انطلقت مساء الجمعة، بحضور كل من، الدكتور محمد القباطي، وزير السياحة اليمني، والأمير هنري كين، صاحب الموبي دولار، وعضو المجلس الاقتصادي بالأمم المتحدة، وعلاء عزوز، ممثلا عن وزير الزراعة، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، وعدد من السفراء والوفود العربية والإفريقية والدولية.