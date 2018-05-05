فيديو.. أحمد فهمى: «نفسى خانة الديانة تتلغى من البطاقة»

قال الفنان أحمد فهمى، إنه يتمنى أن يتم حذف خانة الديانة من بطاقات الرقم القومى للمصريين، كونها شئ عنصرى، مشددًا على أنه يؤمن بأن الإنسان لا يجب تصنيفه على أساس الدين أو اللون أو العرق، متابعًا: «نفسى أن خانة الديانة تتلغى من البطاقة.. نفسى الأشياء العنصرية دى تختفى من مصر».



وأضاف "فهمى"، خلال حواره مع الإعلامى عمرو الليثى، ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع عبر فضائية "الحياة": «كم الجمل السلبية التى يرددها المصريين وتحمل عنصرية شديدة توصل الشخص إلى الضحك منها فى بعض الأوقات، مثل الراجل ده مع أنه مسيحى بس تمام.. وكذلك العكس».



ولفت الفنان أحمد فهمى، إلى أنه ينتمى إلى طبقة متوسطة ورغم أن مقر سكنه وهو صغير فى منطقة شعبية إلا أن مدرسته كان يدرس بها ابناء الوزراء، وتابع: «أنا ساكن فى أخر الهرم منطقة شعبية وأسرتى صرفت عليا فوق طاقتها فى التعليم لدرجة أنى بكون مكسوف وأنا جى باتوبيس المدرسة للبيت.. ليه فى المدرسة معايا ابن وزير أو رئيس وزراء ولكنى اسكن بمنطقة شعبية وهذا ما أثر فى تكوين شخصيتى وكونت رأى برفض العنصرية بكل أنواعها».