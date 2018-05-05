حسن يوسف يعلن تفاصيل مشروع السيليكون كربيد

قال المهندس حسن يوسف، عضو مجلس إدارة شركة السيليكون الدولية، إن مصنع السيليكون هو الأول من نوعه في مصر والثالث بمنطقة الشرق الأوسط، وهي صناعة رائدة في مصر وتدخل في 360 صناعة مختلفة، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 150 ألف متر من المساحة المطلوبة لإقامة المصنع، وتم توقيع عقد بيع للمنتج بالكامل لمدة خمس سنوات إلى ألمانيا.



وأضاف يوسف، خلال كلمته بالمؤتمر التحضيري لـ«العربي الإفريقي الدولي للاستثمار»، أن خط الإنتاج الواحد ينتج 20 ألف طن، والتكلفة الإجمالية لتمويل المشروع 500 مليون يورو، موضحًا أن الشركة تعمل أيضًا في مجال صناعة الفحم وتم إعداد دراسة جدوي للمشروع، ونسعى إلى الدخول في جميع الصناعات المرتبطة بالسيليكون كاربيد ليكون المنتج بالكامل صناعة مصرية 100%.