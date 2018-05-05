إصابة 7 أشخاص فى تصادم 5 سيارات على طريق المحور

شهد محور 26 يوليو في اتجاه أكتوبر، اليوم السبت، حادثا مروريا مروعا بعد تصادم أكثر من 5 سيارات نتيجة السرعة الزائدة.



وتلقت غرفة عمليات المرور بلاغا بحادث تصادم عدة سيارات على طريق محور 26 يوليو، وتبين أن الحادث بسبب سير سيارة يقودها شاب بسرعة عالية فاصطدم بسيارة أخرى لم ينجح في مفاداتها، وحاول الهرب فاصطدم بـ3 سيارات أخرى، وتمكن قائدو السيارات من إحباط محاولة هروبه وضبطه.



وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص من قائدي ومستقلي السيارات بجروح وكدمات متفرقة، وانتقلت سيارات الإسعاف لنقلهم للمستشفيات المجاورة، ويقوم رجال المرور بإزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

