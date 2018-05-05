الكويت تُفشِل محاولة أمريكية لإصدار بيان أممى يدين الرئيس الفلسطينى

فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في الحصول على دعم الأمم المتحدة لإصدار بيان رفض لتصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي قال فيه إنَّ المحرقة جاءت نتيجة سلوك اليهود.



ورفضت الكويت العضو غير الدائم بمجلس الأمن الدولي ممثل المجموعة العربية، أمس الجمعة، مسودة الخطاب الذي أعدته الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أنَّ عباس اعتذر للشعب اليهودي.



وكان يعبر البيان المقترح عن «قلق المجلس» الجاد حيال تصريحات عباس التي تضمنت معاداة للسامية ونظريات مؤامرة، ولا تخدم مصالح الشعب الفلسطيني أو السلام في الشرق الأوسط، حسب وكالة أنباء «أسوشيتد برس».



ونشرت دائرة شؤون المفاوضات الفلسطينية الجمعة، رسالة اعتذار من رئيس السلطة الفلسطينية، يقول فيها إنَّه «إذا شعر الناس بالإهانة من خلال بياني أمام المجلس الوطني الفلسطيني، خاصة من اتباع الديانة اليهودية، فأنا أعتذر لهم».



وأضاف عباس في الرسالة: «أود أن أؤكد للجميع أنه لم يكن في نيتي القيام بذلك، وأنا أؤكد مجددًا احترامي الكامل للدين اليهودي، وكذلك غيره من الأديان التوحيدية».



واعتبر الرئيس الفلسطيني الهولوكوست أشنع جريمة في التاريخ.