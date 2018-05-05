الأربعاء.. «تونى إردمان» بمعهد جوته فى الإسكندرية

ينظم معهد جوته الثقافي بالإسكندرية٬ عرض للفيلم الألماني «Toni Erdmann أو توني إردمان» في تمام السابعة من مساء٬ الأربعاء الموافق 9 مايو الجاري، وذلك في إطار يوم أوروبا٬ وبالتعاون مع قنصلية أسبانيا والمعهد الفرنسي والمعهد السويدي.



الفيلم من تأليف وإخراج مارين أدي وبطولة: ساندرا هولر ومايكل ويتنبورن، وتدور أحداثه حول أب مرح يحاول أن يعيد التواصل بينه وبين ابنته المتفانية في العمل عن طريق تقديم نفسه لها كمعلم في علوم الإدارة.



يذكر أن الفيلم فاز بجائزة أفضل فيلم أوروبي 2016.