شاهد.. الأغنية الدعائية الأولى لفيلم «Veere Di Wedding»

طرحت الشركة المنتجة لفيلم بوليوود «Veere Di Wedding» لنجمي بوليوود سيدهارث مالهوترا وكارينا كابور، الأغنية الدعائية الأولى للعمل، المقرر عرضه خلال شهر يونيو المقبل بدور العرض الهندية.



ويجسد «سيدهارث» ضمن أحداث الفيلم دور عشيق «كارينا»، ويسعى الثنائي لإتمام زواجهما في إطار تشويقي رومانسي، حسبما ذكرت بعض الصحف العالمية.



الفيلم من بطولة سونام كابور مع كارينا كابور، إلى جانب شيخا تالسانيا وسوارا بهسكار، إخراج شاشانكا جوش، ويدور حول قصة أربع فتيات يغير حفل زفاف حياتهن.