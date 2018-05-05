باسم سمرة أحدث المنضمين لفيلم «براءة ريا وسكينة»

انضم الفنان باسم سمرة لأسرة الفيلم السينمائي الجديد "براءة ريا وسكينة" على أن يبدأ تصوير مشاهده ضمن الأحداث ما بين مدينة الإنتاج الإعلامي ومحافظة الإسكندرية خلال الفترة المقبلة.



وفيلم "براءة ريا وسكينة" يشارك فى بطولته كل من، منة فضالى وأحمد منير وأشرف مصيلحى ومحسن منصور وياسر على ماهر ولطفى لبيب وعايدة غنيم وشريف باهر وشمس وحسن عبد الفتاح وأشرف طلبة، قصة وسيناريو وحوار أحمد عاشور، ومدير تصوير الفيلم شادى على، وإخراج السورى عبد القادر الأطرش.



والفيلم يتناول قضية "ريا وسكينة" الحقيقية عن شاب وفتاة يعملان فى الصحافة، ويقومان بالبحث عن المستندات الأصلية لقضية ريا وسكينة حتى يتوصلا لشخص فى الإسكندرية عاش فى هذه الفترة، وقابل ريا وسكينة، ويسرد لهما القصة كاملة.