القاهرة : السبت 05 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

10:30 م

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة
07:41 م

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر
11:12 ص

بالصور.. انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق «ميت غمر- المنصورة»
08:00 ص

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة
12:23 ص

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام
08:48 م

مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني في هجوم للتحالف باليمن
08:41 م

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب
اقتصاد
السبت 05/مايو/2018 - 02:07 ص

ارتفاع أسعار «النفط» اليوم

أسعار النفط
أسعار النفط
سيد ابراهيم
dostor.org/2156701

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم السبت، وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 74.96 دولار للبرميل، كما سجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 69.88 دولار للبرميل.

وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، لـ«الدستور»، إن ارتفاع أسعار النفط عالميًا سيؤثر بشكل سلبي في فاتورة الدعم، ويزيد أعباء عجز الموازنة إلى ما يقرب من 39 مليار جنيه، موضحًا أن كل 10 دولارات ارتفاعًا في سعر البرميل، تزيد من فاتورة الدعم نحو 26 مليار جنيه، متوقعًا وصول سعر البرميل إلى 75 دولارًا، خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر

منذ أقل من شهر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ أقل من شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ أقل من شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ أقل من شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

الآن

سائق «أوبر» يطرد دبلوماسيا إسرائيليا بسبب مكالمة

عاجل.. إسرائيل تنسحب من الترشح لعضوية مجلس الأمن

زيارة خاصة من العاهل البحريني إلى شرم الشيخ

الحكم يلغي هدفاً للأهلي أمام الترجي (فيديو)

الأكثر قراءة

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

أسرة «مبارك» تحتفل بعيد ميلاده الـ90 في مصر الجديدة

ضبط كنز أثرى بحوزة موظف فى المنيا

سائق «أوبر» يطرد دبلوماسيا إسرائيليا بسبب مكالمة

ألبومات الصور

أول مباراة للأهلي في إفريقيا: تعادل سلبي مع الترجي

عقد قران شيماء سيف وكارتر فى حضور نجوم الفن

عاصفة ترابية تضرب «الخارجة» فى الوادى الجديد (صور)

عقد قران شيماء سيف على المنتج محمد كارتر (صور)

نجم الساعة

محمد صلاح يكشف عن مثله الأعلى فى الكرة العالمية

الأكثر قراءة

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

أسرة «مبارك» تحتفل بعيد ميلاده الـ90 في مصر الجديدة

ضبط كنز أثرى بحوزة موظف فى المنيا

سائق «أوبر» يطرد دبلوماسيا إسرائيليا بسبب مكالمة

كشكول

مد ثروت يشارك في أحتفال جامعة عين شمس باليوم العالمى لغسيل الأيدى

مساعد وزير التعليم يعلق على "تكذيب زيادة رواتب المعلمين"

جامعة الإسكندرية تنظم قافلة طبية لكفر الدوار

خيري: اجتماعات بالمحافظات لشرح تفاصيل نظام التعليم الجديد

افتتاح معرض منتجات جامعة بنها .. غدا

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

تيار المردة يتهم الرئيس اللبناني بالتدخل لصالح «الوطني الحر​»

حدث في مثل هذا اليوم

الحياء الكروي يسيطر على مباراة الأهلي والترجي طيلة 97 دقيقة

تناول هذه الأطعمة أثناء العمل فهي تخفف التوتر

ads
منوعات

فيديوجراف.. «هدف الأهلي ورقص وفاء عامر» أبرز أخبار اليوم

الصين تعوض حرمانها من استضافة كأس العالم لمصنع لإنتاج نسخ الكأس

غدًا.. «الصحة» تحتفل باليوم العالمى لـ«غسل الأيدى»

ads
ولاد الكار

«حسن»: مصر تشهد اصطفافًا كبيرًا خلف القيادة السياسية لمواجهة الإرهاب

الصحة

دراسة: الابتعاد عن تناول اللحوم تُقلل نسبة الوفيات

الدستور على فيسبوك