تعرفى على الاستخدام الأمثل لـ«كريم الأساس»

"المكياج" سر جمال كل فتاة، فأغلب الأحيان قد يكون المكياج بشع وملفت للانتباه ويفسد تألقك؛ لذلك عليكي استخدام مستحضرات تجميل جيدة حتى لا يحدث لكي ذلك، ويأتي "كريم الأساس" في المقدمة، فهو ما يلفت الأنظار إليكي، وهذه بعض النصائح حول استخدام كريم الأساس بشكل صحيح.



* ضعي القليل من كريم الأساس على يدك من الخارج، وقومي بمسحها بحركة دائرية.



*عليكي الذهاب إلى مكان معروف لشراء "كريم الأساس" الخاص بك.



* إذا كانت لون بشرتك غير متوحد فاختاري "كريم الأساس" السائل للتغطية المتوسطة، فهو خفيف التركيبة ويمنحك حيوية.



* إما إذا كنتي تعانين من التجاعيد الرفيعة والبشرة الجافة فاختاري "كريم الأساس" الغني بالعناصر المرطبة.



* ولصاحبات البشرة المختلطة "الدهنية والجافة" فاستعملي كريم الأساس، ذو التركيبة السائلة الخالية من الدهون.



* وللبشرة الدهنية استخدمي "كريم أساس" بدون لمعة مطلقًا، والأفضل أن يكون خاليًا من الزيت، وابتعدي عن استخدام البلاشر أو الإيشادو السائل، وأكثري من استخدام الأنواع الجافة.