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السبت 05/مايو/2018 - 01:58 ص

ترامب ومون جاى إنّ يلتقيان لمناقشة وضع شبه الجزيرة الكورية

ترامب
ترامب
وائل خورشيد
dostor.org/2156694

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمع مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إنّ، يوم 22 مايو الجاري.

وقال البيت الأبيض في بيان اليوم السبت، إنَّ الرئيسين سيواصلان التنسيق عن كثب بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية بعد قمة الكوريتين في 27 أبريل.

وأوضح البيان أن ترامب وجاى إنّ سيبحثان ما يتعلق بلقاء الرئيس الأمريكي مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكى، أنَّه تم تحديد تاريخ ومكان اللقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، مشيرًا إلى أنَّه سيتم الإعلان عنهما قريبًا.

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