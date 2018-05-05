تعرّف على احتفالات دار الأوبرا فى شهر رمضان

تستعد دار الأوبرا المصرية للاحتفال بشهر رمضان٬ بإقامة 42 حفلا فنيا متنوعا٬ خلال 21 سهرة رمضانية على المسرحين الصغير والمكشوف.



وتحتفل خمس دول عربية وإسلامية بالشهر الكريم، بتقديم فرق وفنون تعبر عن تراثهم وعاداتهم وتقاليدهم وهي (أندونسيا – البوسنة والهرسك – تونس – فلسطين – السودان)، وذلك بالتعاون مع سفارتهم بالقاهرة بجانب احتفال سفارة أرمينيا بمرور 100 عام على استقلالها.



ويتزين المسرح المكشوف لاستقبال السهرات الرمضانية بـ16 حفلا تجمع ما بين الطرب والإنشاد الديني والغناء الصوفي والموسيقي الروحانية وبعض التجارب فنية متفردة للشباب ومنها: مدحت صالح – نسمة عبد العزيز – وفرق الرضوان للإنشاد الصوفي – مجموعة الحضرة – حازم شاهين وفرقته – الأخوة أبو شعر – أيامنا الحلوة – الشيخ إيهاب يونس لإنشاد الصوفي والتراثي – دينا الوديدى – فريق بساطة – المولوية المصرية للفنان عامر التوني – فرقة الجنوبي النوبية بقيادة محمود الشرقاوي – على الهلباوي – تجربة فنية جديدة يقدمها الموسيقار فتحى سلامة مع الشيخ محمود التهامي – رسالة سلام للفنان انتصار عبد الفتاح – المغنية التونسية غالية بن علي).



وعلى التوازي، تواصل دار الأوبرا ختام عروض موسمها السنوى على مسارحها الكبير والجمهورية ومعهد الموسيقي العربية، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور بـ21 حفلا أخر لأوركسترا القاهرة السيمفونى، وفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية، والفرقة القومية العربية للموسيقي، نجوم فرقة أوبرا القاهرة – فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربي - الإنشاد الديني.