اليوم.. نظر طعن «أوبر وكريم» على حكم وقف النشاط

تنظر المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، الطعن المقام من الحكومة وشركة "أوبر وكريم" المتخصصة بالنقل الجماعى، وتطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى القاضى بوقف نشاط الشركة ووقف عملها فى مصر.



وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة؛ حفاظًا على حقوق العاملين بها يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.

