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السبت 05/مايو/2018 - 02:59 ص

دراسة: «الزواج» يحمى من «الجنون» و«الزهايمر»

«الزواج» يحمى من
«الزواج» يحمى من «الجنون» و«الزهايمر»
إسلام جمال
dostor.org/2156640

كشف الباحثون، عن أن الزواج يُساعد في الحماية من الكثير من الأمراض النفسية والجسدية، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة «الأندبندت» البريطانية.

وأكد الباحثون، أن الزواج من الأمور التي تساعد في زيادة هرمون السعادة بمخ الإنسان، خاصة إذا كان الزواج والحياة تسير بشكل جيد.


وأظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة طب وجراحة الأعصاب وجراحة والطب النفسي، أن العيش بمفردك، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 42 في المائة بالمقارنة مع المتزوجين.

كما أكد القائمين على الدراسة، أن الاشخاص الأرامل أيضًا يتعرضون لخطر الإصابة بالأمراض النفسية والعصبية بنسبة 20 في المائة.

وحلل باحثون من كلية لندن الجامعية، نتائج من 15 دراسة منفصلة، معظمها يهتم بالبحث في العلاقة بين خطر الخرف والحالة الزوجية.

وأوضحت الدكتورة "لورا فيبس" من أبحاث الزهايمر في المملكة المتحدة، أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل للزواج فوائد صحية.

وقالت "فيبس"، إن الزواج يساعد الأزواج على ممارسة العادات الصحية الصحيحة، الأمر الذي يمنع ظهور علامات الشيخوخة مبكرًا.

وأوضح الدكتور أندرو سومرلاد، وهو طبيب نفسي في جامعة كاليفورنيا وأحد الباحثين في الدراسة، أن اتباع أسلوب حياة صحي يمكن أن يكون له تأثير مباشر على الصحة النفسية.

كما أشار الباحثون، إلى أن الزواج يساعد في تحسين الذكراة، بالإضافة إلى القدرة على الابتكار والتعلم، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة النفسية، وحمايتك من الزهايمر.

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