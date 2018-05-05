الإثنين.. «آفاق الدور المصرى فى أفريقيا» بالأعلى للثقافة

يُقيم المجلس الأعلى للثقافة؛ اللقاء الثاني لصالون الثقافات الأفريقية تحت عنوان: "آفاق الدور المصري في أفريقيا"؛ ويحاضر في اللقاء الدكتورة أماني الطويل - مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وتدير اللقاء الدكتورة منى إبراهيم، أستاذة اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة.



ويبدأ اللقاء في السادسة من مساء الإثنين الموافق 7 مايو 2018، بحضور عدد من الباحثين والإعلاميين والمهتمين والمتخصصين في الشأن الثقافي الإفريقي.