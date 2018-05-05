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السبت 05/مايو/2018 - 03:56 ص

اليوم.. إعادة محاكمة 16 متهمًا بقضية «فض اعتصام النهضة»

محكمة ـ أرشيفية
محكمة ـ أرشيفية
مصطفى حربى -عادل عبدالعال
dostor.org/2156634

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، اليوم السبت، إعادة محاكمة 16 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح سليمان وعضوية المستشارين ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية محمد السعيد.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

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