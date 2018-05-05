اليوم.. وزيرا «المالية» و«التخطيط» فى البرلمان لمناقشة الموازنة

يحضر وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم السبت، لعرض بعض التفاصيل في الموازنة الجديدة، والنسب التي جاءت بها، في شأن معدل النمو، وعجز الموازنة، وغيرها من الأرقام التي تم إقرارها في الموازنة التي جاءت من الحكومة.



ومن المقرر أن يتحدث الوزيران، خلال اجتماع اللجنة، عن الفكر والأهداف بالموازنة الجديدة، والأدلة التي استندوا إليها لوضع أرقام معدل نمو عال أو تقليل العجز في الموازنة.