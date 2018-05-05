بالصور.. هانى شاكر يتألق فى حفل المنصورة

أحيا أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، حفلًا غنائيًا ناجحًا، مساء أمس الجمعة، في المنصورة بنادي جزيرة الورد الرياضي، بمناسبة أكبر احتفالية بالدلتا التي تشمل عرض منتجات شركة أيجيبت جولد للمجوهرات، وأقيم الحفل بحضور كبير من جمهور ومعجبين الفنان الكبير هاني شاكر وأهل المنصورة.



ووصل الفنان هاني شاكر إلى مقر الحفل وكان في استقباله منظم الحفل "عبده الباز"، ثم قدمته الإعلامية "بوسي شلبي"؛ ليصعد المسرح على نغمات أغنية "بلدي" التي تفاعل معها الجمهور، ثم أبدى إعجابه بالجمهور وتفاعلهم معه وعبر عن سعاداته بتفاعل الجمهور معه وقدومه إلى المنصورة لأول مرة.



واستكمل حفله بالعديد من أشهر أغنياته التي أشعل بها الحفل لمدة ساعة ونصف ومن بينها: "أنا قلبي ليك"، "بحبك أنا"، "نسيانك صعب"، وتم تكريم الفنان "هاني شاكر" من قبل رئيس مجلس إدارة شركة أيجيبت جولد "مصطفى نصار"، ثم عبر هاني شاكر عن سعادته بالتكريم، ثم استكمل غنائه بأغانيه منها "كان الهوا"، "كل ليلة"، "بعد حبك"، حتى صعد له عدد من المعجبين لالتقاط الصور التذكارية معه وأهدائه رسومات رسموها له.



وشكر أمير الغناء العربي جمهوره وأهل المنصورة، معبرًا عن سعادته بالحفل، ونظم الحفل وأشرف عليه منظم الحفلات "عبده الباز"، ثم ختم حفله بأغنية "علي الضحكاية".