افتتاح معرض «اقتلاع السنون الذهبية» بالجامعة الأمريكية

يشهد جاليري الشارقة التابع للجامعة الأمريكية٬ افتتاح معرض «اقتلاع السنون الذهبية»٬ وذلك في الفترة من الإثنين 14 إلى الخميس 24 مايو الجاري، ومن تنظيم وإشراف شادي النشوقاتي.



«اقتلاع السنون الذهبية» هو معرض يقدم تسعة عشر مشروعا فنيا لطلاب في قسم الفنون البصرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لعام 2018، تم إنتاجها من خلال عملية استغرقت سنة كاملة، بدأت من الفصل الدراسي الماضي (خريف عام 2017).



وبتكوين الفكرة والبحث البصري الخاص بكل تفاصيلها النظرية، والتي تبعتها مرحلة الإنتاج والتنفيذ والعرض والتقييم في فصل الربيع (مايو 2018) مع إنتاج كتاب توثيقي ينشر النتائج النهائية لأبحاثهم الفنية، هذه المرحلة من مراحل الإنتاج النهائية تعتبر جزءًا لا يتجزأ من خبرة العملية التعليمية للمنهج الحالي لبرنامج الفنون البصرية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.