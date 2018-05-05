اليوم.. افتتاح معرض «فنون مرحلة ما قبل الإنتاج» بدرب 1718

يُفتتح في تمام السابعة من مساء اليوم السبت٬ بمركز درب ١٧١٨ معرض نتاج ورشة "فنون مرحلة ما قبل الإنتاج" التي أُقيمت تحت إشراف الفنان أحمد نادي.



ويتضمن المعرض نتاج عمل ٢٦ فنانًا شاركوا في الورشة والتي استمرت لمدة شهرين، وهم: محمد البيلي، طه البيلي٬ هدير العطار٬ ضحى مدحت سليمان٬ هاجر مسعد النجدى٬ سارة سمير صادق٬ مريم محمد عبد اللطيف٬ شروق سامي الطناني٬ شاهيناز إبراهيم على٬ سارة هانى٬ محمد عمارة٬ أحمد عادل٬ مصطفى زكى٬ رفيدة زكى٬ آيه عبدالحى٬ علي خالد علي٬ أميرة أحمد قنديل٬ خديجه أبو حسين٬ سهيلة عبدالعظيم، هبه علي فراج٬ علياء أحمد علي٬ آيه حسام٬ الحسين أبو بكر٬ شروق عبدالنبى٬ آيه طارق مرزوق.

