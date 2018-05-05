اليوم.. حفل توقيع ومناقشة كتاب «ما بعد الحياة» بساقية الصاوى

تستقبل قاعة الكلمة٬ التابعة لساقية الصاوي بالزمالك٬ في تمام السابعة من مساء اليوم السبت٬ حفل توقيع ومناقشة كتاب "ما بعد الحياة" من تأليف سلمي حسب الله.



وأتت الكاتبةَ فكرة هذا الكتاب منذُ أنتجَت فيلمًا يحملُ عنوانَه، ويُعنى بتأمل وتقييم ما تؤدى إليه الفكرُ البشري من وقائعَ عن الحياة يعد الموت مُستَلهَمةً من مختلَف الأديان والعقائد والمأثورات والنظريَّات . وهو يعرض للرَّد على بعض الأسئلة الفلسفية المُلِحَّة التي خطَرَت على مختلف القرائح في شتى بقاع الأرض.