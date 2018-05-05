18 مايو.. طرح فيلم الكوميديا «dead pool 2» بالسينمات

قررت الشركة المنتجة لفيلم الكوميدية والإثارة العالمي "deadpool 2"، طرح العمل بدور العرض السينمائي حول العالم يوم 18 من شهر مايو الجاري.



والفيلم بطولة بطولة رايان رينولد، تيرى كروز، مورينا باكارين، جى تى ميلر، بريانا هيلدبراند، زازى بيتزوهو من تأليف ريت ريس، بول فيرنيك ومن إخراج ديفيد ليتش.



وتدور قصة الفيلم بعد نجاة البطل من حادث سبب له التواء فى الركبة، يكافح المستشار القانونى المُشوه "وايد ويلسون" لتحقيق حلمه فى أن يصبح المربى الأشهر لكلاب البولدوج الفرنسية، بينما يتعلم التعامل مع علاقة عاطفية مفتوحة، وعندما يسعى "وايد" مجددًا لاكتساب شغفه بالحياة، يصبح لزامًا عليه مواجهة محاربى النينجا، رجل معدن الأسيد، وشخصيات أخرى لا تقل خطورة، فيكتشف خلال معاركه أهمية عائلته، وصداقته، وجدوى علاقته بمحبوبته.