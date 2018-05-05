غدًا.. حفل توقيع المجموعة القصصية «15 م2 سعادة» بالكتبجية

تسضيف مكتبة الكتبجية٬ حفل توقيع المجموعة القصصية " 15 م2 سعادة" للكاتب محمود توفيق٬ والصادر مؤخرًا عن دار صفصافة للنشر٬ وذلك في تمام السابعة من مساء غدًا الأحد.



وتتضمن المجموعة تسع قصص قصيرة منها: "15 م2 من الجنة، 15 م2 سعادة، أدم، سنتياجو"، وغيرها وهي تتحرك بين الواقع والخيال وتتحدث عن بشر عاديين مختلفين، كما تدور القصص في جميع أنحاء العالم كالسودان وإسبانيا، أما الأبطال فهم من السيدات والرجال، والقصص بعضها مستوحاة من تجارب ذاتية عاشها ومر بها، وهناك قصص أخرى مستوحاة من الخيال البحت.

