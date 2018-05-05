الأربعاء.. افتتاح معرض «مكان مختلف» للفنان محمد مفتاح

ينظم مركز سوما للفنون المرئية٬ افتتاح معرض فردي للفنان محمد مفتاح تحت عنوان «مكان مختلف»٬ وذلك في تمام السابعة من مساء الأربعاء٬ الموافق 9 مايو الجاري.



يشار إلي أن «مفتاح» فنان تعبيرى معاصر تتميز أعماله٬ بأنها تعكس دائما مشاعر صادقة و صراحة مطلقة.



كما أن أعمال «مفتاح» لا ترتكز على فكرة محددة٬ منذ البداية فهو يعمل على لوحاته الفنية بأسلوب عفوى و طبيعى مجرد من أى تخطيط مسبق للتشكيل المبدئى أو النهائى، حيث يطلق العنان لعقله الباطن لتكوين أعماله.



ومن خلال لوحاته الفنية، يجد مفتاح إلهاماً فى رسم الشخصيات تحديداً، و يعبر عن سكينة لم تهتز أمام تجارب الحياة المتعددة بل زادتها صفاء.