الليلة.. حفل توقيع ومناقشة رواية «الخروج من البلاعة» بمكتبة ديوان

تنظم مكتبة ديوان بالزمالك٬ بالتعاون مع دار الكرمة٬ حفل توقيع ومناقشة رواية «الخروج من البلاعة» مع الكاتب نائل الطوخي، وسيقوم بتقديم الندوة الكاتب والروائي الكبير محمود الورداني، وذلك في تمام السابعة٬ من مساء اليوم السبت.



وجاء في الرواية: «ما يمكنني قوله إن قصتي بدأت هنا، في هذه الأيام بالتحديد، قصتي التي لن يصدقها أحد ممن يرون بعيونهم وليس بقلوبهم. قصتي التي أنضجتني على نار هادئة ورمت بي رغيفًا طازجًا أمام الدنيا أتحدى عفانة العالم وحشراته ونفاقه، أتحدى البشر الجالسين في البلاعة ولا يريدون مغادرتها وأوهب الجمال للدنيا، أيوة، أوهب الجمال للدنيا. فكروا في كلمتي هذه واحكموا فيها بنفسكم وأنا راضية بحكم الجميع؟».



