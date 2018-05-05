8 مايو.. عرض فيلم «سلطة بلدى» بمركز سيماتك

يٌنظم مركز سيماتك عرض لفيلم "سلطة بلدي" للمخرجة نادية كامل٬ وذلك في تمام السابعة من مساء الثلاثاء٬ الموافق 8 مايو الجاري، ويعقب عرض الفيلم ندوة مع المخرجة وحفل توقيع لكتابها المولودة.



والفيلم إنتاج مصري سويسري فرنسي مشترك٬ تستكشف من خلاله مخرجته نادية كامل تراثها الثقافي المتنوع، حيث يبدأ «سلطة بلدي» حين تنتبه نادية إلى أن ابن أختها نبيل -البالغ من العمر عشرة أعوام- ينشأ وسط المجتمع المصري الذي يشيع فيه الحديث عن الصراعات ذات المرجعية الثقافية والدينية.



وتطلب من أمها -الداعية لحقوق المرأة، وللسلام- (ماري روزنثال) أن تقص عليها تاريخ العائلة؛ وكأنها تبحث في ذلك عن ترياق يساعدها على مواجهة المناخ السياسي المُربك، ولكن بينما تخوض كل من نادية وماري رحلتهما في دروب أحداث رواية عائلتهما متعددة الأعراق.



والابنة والأم تصطدمان بشكل غير متوقع بالصمت المغلف بالتعصب فيما يخص بالفرع اليهودي المصري، والمنعزل من عائلتهما، تعكف نادية كامل على رحلة مع أمها وابن اختها في محاولة لتتبع الوقائع المشحونة التي ترجع إلى ماضي عائلتهم المعقد، وبدافع تخطي الحدود بين الثقافات، والأديان، والجنسيات التي تستخدم للتفريق بين البشر.