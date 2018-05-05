13 مايو.. افتتاح معرض «الخبيئة» بدرب 1718

يستضيف درب 1718 في تمام السابعة من مساء الأحد الموافق 13 مايو الجاري٬ حفل افتتاح معرض «الخبيئة - The Cachette»، والمعرض نتاج ورشة امتدت لعام، للفنانات: بثينة شعلان، وسلوى رشاد، وعلياء الجريدي، ونهي ناجي، وهمت ريان، وياسمين حسين، على أن يستمر حتى 3 يونيو 2018.



ويعد المعرض محاولة لتقديم تصور مختلف عن المرأة من خلال ست رؤي لست فنانات يحملن توجهات فنية ويتعاملن مع وسائط متنوعة، ويعكسن تجاربهن الشخصية من خلال تناولهن مفهوم «المرأة» من منظورمتسع، أو مختلف، فهو يخص المرأة وارتباطها بالمحيط التي تعيش فيه، وبطبيعتها الفطرية وذاكرتها الجمعية التي تحملها ووارتباطها، الذاكرة، بالمجتمع وبتاريخها الشخصي.

