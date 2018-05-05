الخميس.. عرض الفيلم التسجيلى «فن المقاومة فى بوركينا فاسو» بمكتبة الإسكندرية

ضمن برنامج ستة أفلام من أفريقيا٬ والذي يقيمه مركز الفنون والوسائط المتعددة٬ التابع لمكتبة الإسكندرية٬ يُنظم المركز في تمام السابعة من مساء الخميس٬ الموافق 10 مايو الجاري، عرض للفيلم التسجيلي "فن المقاومة في بوركينا فاسو" من إخراج لارا لي.



ويرصد الفيلم الحياة في بوركينا فاسو خلال وبعد الثورة السلمية٬ التي قام بها الشعب في الثلاثين من أكتوبر 2014، وتمكنوا خلالها من إسقاط الرئيس السابق للبلاد "كمباوري"، بعد حكم دام لسبعة وعشرين عامًا، منذ العام 1987 وحتى القيام بثورتهم السلمية وإسقاطه رسميًا في الواحد والثلاثين أكتوبر 2014.