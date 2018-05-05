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الثقافة
السبت 05/مايو/2018 - 12:26 ص

الإثنين.. شريف الشوباشى بضيافة ورشة الزيتون

الإثنين.. شريف الشوباشى
نضال ممدوح
dostor.org/2156613

يحل الكاتب شريف الشوباشي٬ ضيفًا على ورشة الزيتون الأدبية٬ في لقاء حول أحدث كتاباته "نداء عاجل إلى نساء مصر" والصدار مؤخرًا عن دار العين للنشر٬ وذلك في تمام السابعة من مساء يوم الإثنين٬ الموافق 7 مايو الجاري.

ويتناول الكتاب بالنقد والتحليل: الدكتورة هويدا صالح٬ والدكتورة عزة كامل٬ والكاتبة سامية أبوزيد.

يُذكر أن "نداء عاجل الى نساء مصر"٬ يروي فيه "الشوباشي"٬ تجربته مع قضية الحجاب٬ والهجمة الشرسة التي تعرض لها٬ وتحليل للمجتمع المصرى اليوم من خلال ردود الفعل ضد دعوته لخلع الحجاب.

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