«الأعلى للثقافة» يحتفل بفوز «القاهرة مدينة إبداعية» فى اليونيسكو

تنظم لجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة٬ بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية، احتفالية بفوز وضم مدينة القاهرة لشبكة اليونسكو للمدن الإبداعية، وذلك في تمام الثامنة٬ من مساء الإثنين الموافق 7 مايو وتستمر حتى 9 مايو الجارى، بساحة الهناجر.



ويتضمن برنامج الاحتفالية معرض الفنون الحرفية من سبع محافظات، وعرض لفرقة الغناء الريفي، وعرض لفرقة النيل للالات الشعبية و،عرض للأزياء التراثية والمعاصرة، وتقام على هامش الاحتفالية ورش حية للحرفيين.



يذكر أن "القاهرة مدينة إبداعية" انضم إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية الأصيلة، جاء ضمن 64 مدينة جديدة، لتصبح شبكة المدن الإبداعية مكونة من 180 مدينة في 72 دولة، حيث يفتح هذا الانضمام مجالًا للتعاون مع المدن الإبداعية الأعضاء في شبكة اليونسكو، ويؤدي للحفاظ على الحرف اليدوية، ويوفر الإمكانات للارتقاء بالمهارات، سواءً في مجال الحرف اليدوية والإبداعية أو الفنون الشعبية الأصيلة.

