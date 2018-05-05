اليوم.. بيت المعمار المصرى يحتفى بالأمير يوسف كمال

فى ذكرى مرور 110 عامًا على تأسيس كلية الفنون الجميلة٬ يُقيم مركز إبداع بيت المعمار المصرى٬ فى السادسة من مساء اليوم السبت٬ محاضرة بعنوان "أمير الفن العربى البرنس يوسف كمال"، يستعرض خلالها الدكتور ياسر منجى، الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة وعضو المجلس الدولى للمتاحف، السيرة الذاتية للأمير منذ عام 1882 وحتى عام 1968.



ويعد "يوسف كمال"، واحدًا من أهم مقتنى الأعمال الفنية النادرة، ومن محبى الفنون فى تاريخ مصر الحديث، حيث أنشأ "مدرسة الفنون الجميلة" عام 1908، كما قام بإهداء دار الآثار العربية والإسلامية المصرية "متحف الفن الإسلامى"، والذي به أندر مقتنياتة من لوحات فنية، وكتب، ومراجع علمية خاصة بالفنون الجميلة والعمارة، وبعض الصور المجسمة ليستفيد منها الطلاب والمبدعون دون مقابل، فضلًا عن إهدائة آلاف الكتب المصورة عن الطيور والحيوانات إلى دار الكتب وجامعة القاهرة.