اليوم.. حفل أساتذة العود العربى فى بيت الهراوى

يُقيم مركز إبداع بيت العود العربى ببيت الهراوى٬ فى السابعة والنصف من مساء اليوم السبت٬ حفل أساتذة بيت العود العربي٬ يقدمها الفنان فادى عادل، ويتضمن الحفل مجموعة من مؤلفات الفنان الموسيقية ويشاركة بالعزف مجموعة من الدارسين ببيت العود.



يُذكر أن الفنان فادى عادل، من أوائل خريجى المعهد العالى للموسيقى العربية عام 2010، وشارك فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية وعمل كعضو ببعض الفرق الموسيقية منها فرقة "قيثارة"، وفرقة الفنان يحيى خليل الموسيقية، والفرقة القومية بدار الأوبرا المصرية، كما يعمل أستاذ ببيت العود العربى.

