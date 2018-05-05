الليلة.. عرض فيلم «ليانا» بنادى السينما الإفريقية

يعرض نادى السينما الأفريقية بسينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، والذى يقام بالتعاون مع مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في السادسة من مساء اليوم السبت٬ الفيلم التسجيلى الطويل "ليانا"، والذي تدور أحداث الفيلم حول خمسة أطفال أيتام من سوزيلاند يحولون ماضيهم المؤلم إلى وقود إبداعي فى إطار خيالي، حيث يرسل أبطال الفيلم طفلة صغيرة في رحلة بحث خطيرة في جو من الخيال والمتعة.



وفاز الفيلم بجائزة أحسن فيلم تسجيلي طويل لأفلام الحريات وحقوق الإنسان في الدورة السابعة لمهرجان الأقصر، كما فاز بعدة جوائز دولية منها جائزة لجنة التحكيم لأفضل تصوير من مهرجان لوس أنجلوس السينمائي، وجائزة الجرأة الفنية في مهرجان ديربان والجائزة الكبرى لمهرجان هيرتلاند السينمائي.



ويعقب الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائي فاروق عبدالخالق.