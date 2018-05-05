صدور كتاب الأطفال «السمكة والخريف»

صدر حديثًا عن مجموعة النيل العربية للنشر٬ الترجمة العربية لكتاب "السمكة والخريف" للمؤلفين رهيا دوفريسن وفيليب بيها، ونقلها من اللغة الفرنسية للعربية مجدي صابر.



وهي قصص للأطفال تساعدهم على اكتشاف العالم من حولهم، وبطلة القصة سمكة والسمكة هي أي عضو من تلك المجموعة من الكائنات الحية الشبه شُعْبَوِيّة التي تضم جميع الحيوانات المائية القحفية ذات الخياشيم والتي تفتقر لأطراف ذات أصابع. ويندرج تحت هذا التعريف أسماك الجريث، والأنقليس، والأسماك الغضروفية والعظمية الحالية، فضلا عن مختلف المجموعات السمكية المنقرضة ذات الصلة.

