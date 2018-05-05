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تقارير ومتابعات
السبت 05/مايو/2018 - 06:09 ص

بعد استضافتها كأس العالم.. 6 معلومات عن مدينة «نوفوسبيرسك» الروسية

مدينة «نوفوسبيرسك»
مدينة «نوفوسبيرسك» الروسية
ايمان ماهر
dostor.org/2156600

وسط اهتمام بالغ بكأس العالم روسيا 2018، استقبلت مدينة نوفوسبيرسك الروسية، كأس العالم "الذهبية" لكرة القدم، وذلك في المحطة الثانية لها في روسيا، بعد أطول رحلة حول العالم في التاريخ، وكانت الكأس "الذهبية" قد وصلت، يوم الثلاثاء الماضي، إلى مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي، على متن طائرة خاصة من العاصمة اليابانية طوكيو، بعد أطول رحلة للكأس في التاريخ، وسيتم عرض كأس العالم، التي تزن 6.142 كلغم من الذهب الصافي، في المدينة يومي 5 و6 من شهر مايو الجاري.

وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن مدينة نوفوسبيرسك الروسية:

- هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي نوفوسيبيرسك أوبلاست.

- تعتبر مدينة نوفوسيبرسك في الوقت الحاضر ثالث أكبر المدن الروسية بعد موسكو وسانت بطرسبورغ، ويبلغ عدد سكانها 2.5 مليون نسمة.

- تعد مدينة نوڤوسيبيرسك من أهم المراكز الصناعية في روسيا، وتتركز فيها معامل الصناعات الثقيلة التي تشمل الصناعات المعدنية وصناعة الآلات الثقيلة ومعامل الفولاذ، وتقدر الصناعات الثقيلة بنحو 64٪ من قيمة الناتج الصناعي الإجمالي في المدينة، إضافة إلى ذلك توجد فيها الصناعات الغذائية والنسيجية والكيميائية وصناعة مواد البناء.

- تُمثل المدينة عقدة مواصلات مهمة جدًا، إذ يمر بها خط السكة الحديدية الذي يربط الأجزاء الغربية من روسيا بالأجزاء الشرقية ويربطها بأهم المراكز الصناعية في البلاد، كما أنها ميناء نهري مهم وعقدة مواصلات جوية.

- توجد العديد من الأماكن السياحيّة في المدينة، ومنها جاليري اللوحات الفنيّة، وحديقة النباتات، وحديقة الحيوان الوحيدة في سيبيريا، والتي تحتوي على مئة واثنين وثمانين نوعًا من الحيوانات المذكورة في السجل الأحمر الدولي، بالإضافة إلى ثمانين نوعًا آخرين مسجّلين في السجل الأحمر الروسي، كما تجذب الزوّار لها؛ إذ إنّ رموز الحقبة السوفيتيّة، والطراز المعماري السوفييتي جعلاها من أكثر الأماكن جذبًا للسكّان.

- في المدينة مجموعة من المسارح مثل مسرح "كراسني فاكيل" ومسرح البالية والأوبريت والمسرح الموسيقي ومسرح الدمى وغيرها من المسارح، كما توجد في المدينة مجموعة من دور العرض وغاليريات للوحات الفنية والمتاحف مثل: المتحف الطبيعي للمنطقة والمتحف الجيولوجي ومتحف الأحياء ومتحف التاريخ وغيرها.

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