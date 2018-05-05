الليلة.. افتتاح الدورة الثانية لمهرجان «كايروترونيكا» بقصر الفنون

يشهد قصر الفنون بدار الأوبرا٬ افتتاح الدورة الثانية من مهرجان كايروترونيكا - للفنون الإلكترونية والميديا.. مستقبل متعدد الاحتمالات"، وذلك في تمام السابعة من مساء اليوم السبت.



ويتضمن المهرجان عدة أنشطة، منها معرض، وعروض أفلام، وعروض أدائية، بالإضافة إلى نقاشات مع فنانين، وورش عمل يقدمها فنانين، ومصممين، وأكاديميين، وعلماء، وخبراء في التكنولوجيا مصريين ومن المنطقة وخارجها.



ويستضيف المهرجان العديد من الأكاديميين والفنانين الذين سيلقون المحاضرات وبعض المدراء من مهرجانات دولية ذوو علاقة بالفنون الإلكترونية والميديا الحديثة.



وسيتناول المؤتمر مواضيع حول الألعاب الإلكترونية، والحياة الاصطناعية والذكاء الاصطناعي والروبوتات وعلم الترميز، والشبكات الإلكترونية والعديد من الموضوعات الأخرى في ذاك المجال.