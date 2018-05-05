اليوم.. سالم العدوى يكشف أضرار الزيوت المهدرجة فى «وسط الدايرة»

يكشف الإعلامي سالم العدوي، في حلقة اليوم السبت من برنامجه "وسط الدايرة"، المذاع على قناة "العاصمة" الفضائية، أضرار زيوت الطعام المهدرجة والمكررة المستخدمة في المطاعم وتأثيرها على صحة المواطنين.



ومن المقرر أن يكون ضيفًا الحقلة كل من، دكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد ومؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، والدكتور خالد غانم، أستاذ الزراعات العضوية والعلوم البيئية بكلية الزراعة؛ للحديث عن الأمراض التي تتسب فيها الزيت المهدرجة، وطرق تدوير الزيوت المستخدمة والأستفادة منها بطريقة إيجابية للمجتمع.



و"وسط الدايرة" برنامج أسبوعي اجتماعي يعرض كل يوم سبت، على الهواء مباشرة الساعة الخامسة والنصف مساءً، ويناقش قضايا المجتمع الإيجابية والسلبية بطريقة مختلفة، بالإضافة إلى التركيز على اهتمامات ومشكلات المواطن المصري وتقديم حلول لها عن طريق استضافة خبراء متخصصين ومسئولين في الدولة للحديث عن القضية المطروحة.