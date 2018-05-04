وزيرة التخطيط: طرح الأصول غير المستغلة للبيع بنظام «حق الانتفاع»

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه تم الانتهاء من الحصر المبدئي لـ8 أصول أساسية، لافتة إلى أن الوزارة في انتظار موافقة لجنة الأصول غير المستغلة عليها وتقييمها لإدراجها ضمن رأس مال الصندوق، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا مراسلة مجموعة من المؤسسات المالية الدولية مثل المنتدي العالمي للصناديق السيادية وبنوك الاستثمار الدولية؛ لوضع النظام الأساسي لعمل الصندوق والتي تستغرق 6 أشهر على الأقل.



وأوضحت الوزيرة، في تصريح لـ"الدستور"، أنه سيتم إدارة الأصول غير المستغلة بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع، من خلال طرح عام، لافتة إلى أن قانون الصندوق السيادي لازال في مجلس الدولة، وننتظر عرضه على مجلس النواب لإقراره بصفة نهائية.



