القاهرة : السبت 05 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

10:30 م

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة
07:41 م

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر
11:12 ص

بالصور.. انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق «ميت غمر- المنصورة»
08:00 ص

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة
12:23 ص

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام
08:48 م

مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني في هجوم للتحالف باليمن
08:41 م

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب
مصر
الجمعة 04/مايو/2018 - 11:57 م

وزيرة التخطيط: طرح الأصول غير المستغلة للبيع بنظام «حق الانتفاع»

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
dostor.org/2156585

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه تم الانتهاء من الحصر المبدئي لـ8 أصول أساسية، لافتة إلى أن الوزارة في انتظار موافقة لجنة الأصول غير المستغلة عليها وتقييمها لإدراجها ضمن رأس مال الصندوق، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا مراسلة مجموعة من المؤسسات المالية الدولية مثل المنتدي العالمي للصناديق السيادية وبنوك الاستثمار الدولية؛ لوضع النظام الأساسي لعمل الصندوق والتي تستغرق 6 أشهر على الأقل.

وأوضحت الوزيرة، في تصريح لـ"الدستور"، أنه سيتم إدارة الأصول غير المستغلة بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع، من خلال طرح عام، لافتة إلى أن قانون الصندوق السيادي لازال في مجلس الدولة، وننتظر عرضه على مجلس النواب لإقراره بصفة نهائية.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة

منذ يومين

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام

منذ 4 أيام

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص

منذ 5 أيام

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدني

منذ اسبوع

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر

منذ أقل من شهر

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين

الآن

اليوم.. إعادة محاكمة 16 متهمًا بقضية «فض اعتصام النهضة»

دراسة: «الزواج» يحمى من «الجنون» و«الزهايمر»

إصابة 7 أشخاص فى تصادم 5 سيارات على طريق المحور

زلزال بقوة «6.9 ريختر» يضرب «هاواى» بالقرب من بركان «كيلوا»

الأكثر قراءة

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

أسرة «مبارك» تحتفل بعيد ميلاده الـ90 في مصر الجديدة

التفاصيل الكاملة لاكتشاف حقل "فاغور" الجديد بالصحراء الغربية

ضبط كنز أثرى بحوزة موظف فى المنيا

ألبومات الصور

أول مباراة للأهلي في إفريقيا: تعادل سلبي مع الترجي

عقد قران شيماء سيف وكارتر فى حضور نجوم الفن

عاصفة ترابية تضرب «الخارجة» فى الوادى الجديد (صور)

عقد قران شيماء سيف على المنتج محمد كارتر (صور)

نجم الساعة

محمد صلاح يكشف عن مثله الأعلى فى الكرة العالمية

ads
الأكثر قراءة

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

أسرة «مبارك» تحتفل بعيد ميلاده الـ90 في مصر الجديدة

التفاصيل الكاملة لاكتشاف حقل "فاغور" الجديد بالصحراء الغربية

ضبط كنز أثرى بحوزة موظف فى المنيا

كشكول

مد ثروت يشارك في أحتفال جامعة عين شمس باليوم العالمى لغسيل الأيدى

مساعد وزير التعليم يعلق على "تكذيب زيادة رواتب المعلمين"

جامعة الإسكندرية تنظم قافلة طبية لكفر الدوار

خيري: اجتماعات بالمحافظات لشرح تفاصيل نظام التعليم الجديد

افتتاح معرض منتجات جامعة بنها .. غدا

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

تيار المردة يتهم الرئيس اللبناني بالتدخل لصالح «الوطني الحر​»

حدث في مثل هذا اليوم

الحياء الكروي يسيطر على مباراة الأهلي والترجي طيلة 97 دقيقة

تناول هذه الأطعمة أثناء العمل فهي تخفف التوتر

ads
منوعات

الحكومة لم تضع نظامًا لـ«رعاية المسنين».. عجوز صينى يعرض نفسه للتبنى

فيديوجراف.. «هدف الأهلي ورقص وفاء عامر» أبرز أخبار اليوم

الصين تعوض حرمانها من استضافة كأس العالم لمصنع لإنتاج نسخ الكأس

ولاد الكار

«حسن»: مصر تشهد اصطفافًا كبيرًا خلف القيادة السياسية لمواجهة الإرهاب

الصحة

دراسة: الابتعاد عن تناول اللحوم تُقلل نسبة الوفيات

الدستور على فيسبوك