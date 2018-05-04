«التخطيط»: «الحكومة» تستهدف انخفاض نسبة استخدام «التبغ» فى مصر

كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط، أن الحكومة تستهدف خفض نسب استخدام التبغ بين الأشخاص من 15 سنة وأكثر من 24% إلى 22%، كما تستهدف خفض نسبة الوفيات الناتجة عن الأمراض غير السارية بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و70 عامًا إلي 22%، بحلول عام 2020، وذلك في إطار برامج مكافحة وعلاج الأمراض المزمنة غير السارية.



أما بالنسبة لبرامج مكافحة وعلاج الأمراض المعدية، يشير التقرير إلى أنه من المستهدف خفض نسب انتشار إلتهاب الكبد والحالات المصابة من 44 إلى 22%، وكذلك تنفيذ برامج الصحة النفسسة وعلاج المدمنين؛ بهدف تخفيض نسب انتشار استخدام وتعاطي وإدمان المواد المخدرة من 2.9% ليصل إل 2%، وزيادة عدد المستفيدين من خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان ليصل إلي 609 ألف مستفيد.

