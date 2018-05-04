«ويزو سكول» يدخل ضمن خطة أفلام عيد الفطر

وضعت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "ويزو سكول" خطة زمنية للانتهاء من تصوير كافة المشاهد قبل حلول شهر رمضان؛ ليدخل مرحلة المونتاج خلال الشهر الكريم.



وعلم "الدستور" من مصدر داخل العمل، أنه من المحتمل خوض الفيلم السباق السينمائي بعيد الفطر المقبل، حيث يسعى المخرج علي رجب، جاهدًا للانتهاء من العمل خلال الأيام المقبلة.



والفيلم يعد أولى بطولات نجمة مسرح مصر الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو" السينمائية المطلقة، ويشارك في بطولته كل من، عمر خورشيد وسامي مغاوري وعلا رامي وعبد الباسط حمودة ونجوم مسرح مصر وسارة عبد الفتاح وإبراهيم وبشوي، من تأليف مصطفى السبكي ومن إخراج علي رجب وإنتاج شركة "باخوس فيلم".