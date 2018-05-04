«القوى العاملة» تُعلن عن 156 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات الأمن بمدينة نصر

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 156 فرصة عمل، بإحدى شركات الأمن بمدينة نصر، وذلك براتب يصل إلى 2500 جنيه.



وتتضمن الوظائف، 135 أمن إداري، ذو مؤهل متوسط، براتب يتراوح من 1800 إلى 1950 جنيهًا، للعمل بمناطق المعادي، والعاشر من رمضان، والدقي.



كما تتضمن الوظائف، 11 سكرتارية، بشرط إجادة اللغة الإنجليزية، للعمل 8 ساعات، براتب 2500 جنيه، و10 أمن صناعي، للعمل 8 ساعات، ويتوافر سكن، وذلك براتب 2000 جنيه.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على الأرقام التالية: «01060229639، أو 01113714156».

