القاهرة : السبت 05 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

10:30 م

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة
07:41 م

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر
11:12 ص

بالصور.. انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق «ميت غمر- المنصورة»
08:00 ص

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة
12:23 ص

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام
08:48 م

مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني في هجوم للتحالف باليمن
08:41 م

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب
لايف ستايل
السبت 05/مايو/2018 - 05:28 ص

كل ما تريد معرفته عن «الصوم العلاجى»

الصوم العلاجي
الصوم العلاجي
شيماء دهب
dostor.org/2156580

أوضح الأطباء أن الصيام يمكن أن يشير إلى العديد من الممارسات ولكن في الأدب العلمي هناك 3 أنواع رئيسية من الصيام، أولهما الصيام المتقطع المعروف أيضًا باسم الصوم البديل، وهذه هي ممارسة الامتناع عن الطعام كل يوم لفترة من الزمن.

أما النوع الثاني فهو «الصوم العلاجي»، وهو التقييد المستمر للأغذية من يومين إلى بضعة أسابيع بأن تستهلك فقط 200-500 سعرة حرارية في اليوم على شكل فاكهة أو هضم بسهولة الكربوهيدرات مثل الأرز.

أما النوع الثالث من الصيام فهو تقييد السعرات الحرارية، وهذه العملية تعتمد على استهلاك 30-40٪ أقل من السعرات الحرارية من المعتاد كل يوم لفترة طويلة من الزمن، ولكن لهذا النوع تأثيرات قصيرة المدي تقلب في المزاج والصداع النصفي.

ووفقًا لموقع «mindthe science gap» الذي أوضح أنه بعد مرور الأسبوع الأول من الشهر، نرى أن الشخص يعتاد على الصيام مما يجعل الجسم يفرز بعض المواد الكيميائية التي تعمل على تحسين الحالة المزاجية له، مثل مواد الأدرينالين، والدوبامين وكذلك الجلوكو القشرية، وهرمونات الستيرويد التي تشارك في تنظيم الاستجابة المناعية للصائم.

ونشر الموقع أيضًا دراسة من قبل لـ «ميشيلسون»، توضح أن «الصوم العلاجي» يخفف من أعراض الاكتئاب، كما أنه يحسن بنسبة 80% من القلق الناتج عن الشعور بالألم المزمن.

كما أن دراسة أخرى توضح أن 8 أيام من «الصوم العلاجي»، كافية لتحسين النوم بشكل ملحوظ مقارنة مع ظروف ما قبل الصيام، فمن الممكن أن يعمل الصيام على معالجة الصداع النصفي وتأخر الإصابة بالزهايمر.

الآن

«القوى العاملة» تُعلن عن 156 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات الأمن بمدينة نصر

«التخطيط»: «الحكومة» تستهدف انخفاض نسبة استخدام «التبغ» فى مصر

أسرة «مبارك» تحتفل بعيد ميلاده الـ90 في مصر الجديدة

فيديوجراف.. «هدف الأهلي ورقص وفاء عامر» أبرز أخبار اليوم

الأكثر قراءة

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

أسرة «مبارك» تحتفل بعيد ميلاده الـ90 في مصر الجديدة

التفاصيل الكاملة لاكتشاف حقل "فاغور" الجديد بالصحراء الغربية

ضبط كنز أثرى بحوزة موظف فى المنيا

ألبومات الصور

أول مباراة للأهلي في إفريقيا: تعادل سلبي مع الترجي

عقد قران شيماء سيف وكارتر فى حضور نجوم الفن

عاصفة ترابية تضرب «الخارجة» فى الوادى الجديد (صور)

عقد قران شيماء سيف على المنتج محمد كارتر (صور)

نجم الساعة

محمد صلاح يكشف عن مثله الأعلى فى الكرة العالمية

الأكثر قراءة

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

أسرة «مبارك» تحتفل بعيد ميلاده الـ90 في مصر الجديدة

التفاصيل الكاملة لاكتشاف حقل "فاغور" الجديد بالصحراء الغربية

ضبط كنز أثرى بحوزة موظف فى المنيا

كشكول

مد ثروت يشارك في أحتفال جامعة عين شمس باليوم العالمى لغسيل الأيدى

مساعد وزير التعليم يعلق على "تكذيب زيادة رواتب المعلمين"

جامعة الإسكندرية تنظم قافلة طبية لكفر الدوار

خيري: اجتماعات بالمحافظات لشرح تفاصيل نظام التعليم الجديد

افتتاح معرض منتجات جامعة بنها .. غدا

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

تيار المردة يتهم الرئيس اللبناني بالتدخل لصالح «الوطني الحر​»

حدث في مثل هذا اليوم

الحياء الكروي يسيطر على مباراة الأهلي والترجي طيلة 97 دقيقة

تناول هذه الأطعمة أثناء العمل فهي تخفف التوتر

ads
منوعات

فيديوجراف.. «هدف الأهلي ورقص وفاء عامر» أبرز أخبار اليوم

الصين تعوض حرمانها من استضافة كأس العالم لمصنع لإنتاج نسخ الكأس

غدًا.. «الصحة» تحتفل باليوم العالمى لـ«غسل الأيدى»

ads
ولاد الكار

«حسن»: مصر تشهد اصطفافًا كبيرًا خلف القيادة السياسية لمواجهة الإرهاب

مقالات الرأي
د.ابراهيم مجدي

​ عن المعاني النفسية لليلة النصف من شعبان

دكتورابراهيم مجدي حسين

​ محمد بن سلمان.. منفتح ويحب التعلم

المزيد
الصحة

دراسة: الابتعاد عن تناول اللحوم تُقلل نسبة الوفيات

الدستور على فيسبوك