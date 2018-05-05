كل ما تريد معرفته عن «الصوم العلاجى»

أوضح الأطباء أن الصيام يمكن أن يشير إلى العديد من الممارسات ولكن في الأدب العلمي هناك 3 أنواع رئيسية من الصيام، أولهما الصيام المتقطع المعروف أيضًا باسم الصوم البديل، وهذه هي ممارسة الامتناع عن الطعام كل يوم لفترة من الزمن.



أما النوع الثاني فهو «الصوم العلاجي»، وهو التقييد المستمر للأغذية من يومين إلى بضعة أسابيع بأن تستهلك فقط 200-500 سعرة حرارية في اليوم على شكل فاكهة أو هضم بسهولة الكربوهيدرات مثل الأرز.



أما النوع الثالث من الصيام فهو تقييد السعرات الحرارية، وهذه العملية تعتمد على استهلاك 30-40٪ أقل من السعرات الحرارية من المعتاد كل يوم لفترة طويلة من الزمن، ولكن لهذا النوع تأثيرات قصيرة المدي تقلب في المزاج والصداع النصفي.



ووفقًا لموقع «mindthe science gap» الذي أوضح أنه بعد مرور الأسبوع الأول من الشهر، نرى أن الشخص يعتاد على الصيام مما يجعل الجسم يفرز بعض المواد الكيميائية التي تعمل على تحسين الحالة المزاجية له، مثل مواد الأدرينالين، والدوبامين وكذلك الجلوكو القشرية، وهرمونات الستيرويد التي تشارك في تنظيم الاستجابة المناعية للصائم.



ونشر الموقع أيضًا دراسة من قبل لـ «ميشيلسون»، توضح أن «الصوم العلاجي» يخفف من أعراض الاكتئاب، كما أنه يحسن بنسبة 80% من القلق الناتج عن الشعور بالألم المزمن.



كما أن دراسة أخرى توضح أن 8 أيام من «الصوم العلاجي»، كافية لتحسين النوم بشكل ملحوظ مقارنة مع ظروف ما قبل الصيام، فمن الممكن أن يعمل الصيام على معالجة الصداع النصفي وتأخر الإصابة بالزهايمر.



