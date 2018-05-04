تعرف على أعراض انسحاب المدخن فى شهر رمضان

«الدوخة، التوتر،عدم التركيز، والمزاج المضطرب» وغيرها من الأعراض التي يشعر بها المدخن بنهار شهر رمضان؛ نظرًا لانسحاب مادة النيكوتين من جسمه مما يعمل على شعوره بالصداع طوال اليوم، ولكن سرعان ما تزول تلك الأعراض بمجرد انتهاء أول ثلاث أيام برمضان، فيتعود الجسم على حرمانه من النيكوتين طوال فترة معينه حتى يأتي الليل ويستقبله.



«الدستور» ترصد أهم ما يتعرض له الصائم المدخن خلال نهار رمضان، وكيفية التسلح لمحاربة تلك الأعراض.



وقال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر: «لاشك بأن المدخن في أول أيام الصيام يشعر بأعراض انسحاب مادة النيكوتين، مما يعرضة إلى اعراض جسمانية على رأسها الصداع، وعرق غزير، سعال، وتوتر أما الأعراض النفسية والعقلية فهي تشويش ذهني وتوتر وعصبية طوال الوقت».



وأضاف «المهدي»، في تصريح لـ «الدستور»، أن كثيرًا من المدخنين يعتقدون أن المخ لن يتقبل فكرة الإقلاع عن التدخين، ولكنه وعلى عكس ما يعتقدونه مثلما تعود عليه فمن الممكن أن يقلع عنه والاستمرار بالحياة بدون التدخين، فهذه هي من أولى قواعد تعافي الشخص.



وأوضح أن المواد التي تعطي الشعور بالمتعة والنشوة تركز في عملها على مركز بالمخ يُسمي «المكافأة أو التعزيز»، حيث يفرز مادة تعمل على الشعور بالمتعة والسعادة، وعلى المدخن أن يستغل الشهر في التوقف عن هذه العادة السيئة ولكن يحتاج إلى دافع نفسي ورغبة، فهو تدريب على ضبط النفس واحجام الشهوات والرغبات.