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الجمعة 04/مايو/2018 - 11:43 م

«التخطيط»: تنفيذ مشروع تأهيل الشباب للانتقال لسوق العمل

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
أميرة ممدوح
dostor.org/2156578

كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن أن الحكومة تعتزم تنفيذ مشروع الانتقال لسوق العمل بإنشاء نظم متطورة للتمويل تتضمن حصر، وتطوير نظام معلومات التمويل والمصروفات الخاصة بنظام إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، ودراسة النظم المالية المطبقة حاليًا.

وقالت الوزارة في تقريرها، إنه بالتوازي مع ذلك تستهدف الحكومة تنفيذ مشروع تحسين الصورة الذهنية للعمل الفني والمهني بتبني خطة متكاملة لتطوير استراتيجية لتحسين الصورة والإدراك الاجتماعي للتعليم والتدريب الفني والمهني، وبرامج للتوعية بأهمية العمل الفني.

يشار إلى أن حجم الاستثمارات العامة المستهدفة «برامج وزارة التجارة والصناعة» للعام المالي 2017-2018، تبلغ نحو 932.43 مليون جنيه، وتنقسم الاستثمارات العامة لتنفيذ برامج ومشروعات التجارة والصناعة إلي استثمارات حكومية وهيئات اقتصادية، حيث تبلغ الاستثمارات الحكومية نحو 848 مليون جنيه، في حين تبلغ استثمارات الهيئات الاقتصادية نحو 84.5 مليون جنيه.

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