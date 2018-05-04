القاهرة : السبت 05 مايو 2018
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الجمعة 04/مايو/2018 - 11:39 م

فريق المجر الاستعراضي يحيي حفلا بشرم الشيخ

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
أش أ
dostor.org/2156574

قام فريق الفنون الشعبية المرافق للوفد المجري بعرض استعراضات راقصة بالزي الرسمي والتراثي لدولة المجر في إطار التبادل الثقافي والتعريف بالحضارات.

ويتكون الفريق الإستعراضي من ٣ فتيات و٣ شباب، وهو مرافق للوفد المجري الذي يقوم بزيارة إلى محافظة جنوب سيناء حاليا لبحث سبل تطوير واستغلال الموارد الطبيعية في السياحة العلاجية، حيث سيقومون غدا السبت بزيارة منطقة حمام موسى بطور سيناء، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود عيسى السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود السوليه رئيس مدينة شرم الشيخ، والسفير المجري لدى مصر، وأعضاء الوفد المجري وبعض مواطني شرم الشيخ.

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