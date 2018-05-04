فريق المجر الاستعراضي يحيي حفلا بشرم الشيخ

قام فريق الفنون الشعبية المرافق للوفد المجري بعرض استعراضات راقصة بالزي الرسمي والتراثي لدولة المجر في إطار التبادل الثقافي والتعريف بالحضارات.



ويتكون الفريق الإستعراضي من ٣ فتيات و٣ شباب، وهو مرافق للوفد المجري الذي يقوم بزيارة إلى محافظة جنوب سيناء حاليا لبحث سبل تطوير واستغلال الموارد الطبيعية في السياحة العلاجية، حيث سيقومون غدا السبت بزيارة منطقة حمام موسى بطور سيناء، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود عيسى السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود السوليه رئيس مدينة شرم الشيخ، والسفير المجري لدى مصر، وأعضاء الوفد المجري وبعض مواطني شرم الشيخ.