فاز فيلمان موريتانيان في مهرجان السينما الأوروبي - الأفريقي المنظم على الحدود المغربية الإسبانية.



ونقلت صحيفة (مراسلون) الالكترونية الموريتانية أن تصنيف الفيلمين الموريتانيين الشمس وساراونيه للمخرج محمد هندو ضمن أفضل عشرة أفلام أفريقية وفق ما نشرته لجنة المهرجان بعد أن احتلا المرتبة الثامنة والتاسعة.



وأشار المصدر، إلى أن تأثير هذه الأفلام على أفريقيا لا يزال ملاحظا، وخاصة على سينمائيي القارة والمهتمين بها.



وأشرفت على إعداد هذه اللائحة لجنة من كبار المتخصصين الأوروبيين في مجالات التصوير والإخراج السينمائي.