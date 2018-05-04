المركز الروسي للمصالحة في سوريا: خروج 1300 مسلح عبر ممر بـ"بيت سحم"

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن أكثر من 1300 من المسلحين مع أفراد عائلاتهم خرجوا من بلدات جنوبي دمشق عبر ممر إنساني بالقرب من بيت سحم، لنقلهم باتجاه حلب.



وقال رئيس المركز اللواء يوري يفتوشينكو، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة، "إن مركز المصالحة ووحدات الشرطة العسكرية الروسية تواصل لليوم الثاني على التوالي تأمين خروج المسلحين من بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم عبر الممر الإنساني وخلال الـ 24 ساعة الأخيرة خرج عبره 1348 من المسلحين وأفراد عائلاتهم.



وفي سياق متصل، أشار المركز إلى وقوع انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار في محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة ودمشق ودرعا، وقصف المسلحون من منطقة الحجر الأسود بالهاون أحياء التضامن والقزاز وبرزة في دمشق، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.



وأوضح أن عدد السكان المدنيين الذين عادوا إلى منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق 63 ألفا و983 شخصا، بعد عودة 126 شخصا خلال اليوم الأخيرين، كما عاد 146 نازحا إلى منازلهم في محافظة حمص.